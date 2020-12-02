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В настоящее время на вооружении казахской армии состоят беспилотные аппараты Bayraktar TB2, а также китайские ударные дроны Wing Loong. Однако Минобороны страны заявляет о том, что технологии не стоят на месте и намеревается приобрести у Турции самые новые модели беспилотников – Bayraktar TB3.

Данное приобретение, по словам чиновников ведомства, осуществляется в рамках программы по масштабному перевооружению армии. Беспилотники, которые производитель значительно усовершенствовал в сравнении с предыдущей моделью, повысят боеспособность государства.

Bayraktar TB3, по уверениям производителя, способен выполнять боевые операции скрытно для потенциального противника. Они практически не обнаруживаются радиолокационными станциями и системами ПВО. Кроме того, турецкое предприятие оснастило их инновационными боеприпасами для уничтожения техники и живой силы.

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