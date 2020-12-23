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Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что новая стратегия Соединенных Штатов, подразумевающая превосходство американских ВМС на море, скоро приведет к новым провокациям. Специалист считает, что больше всего их следует ждать в арктическом регионе и в акватории Черного моря.

Также Дандыкин прокомментировал заявления руководства ВМС США, которое разрешило своим действовать агрессивно по отношению к боевым кораблям России и Китая. Он отметил, что даже при наличии таких полномочий американские экипажи не смогут сделать ничего, помимо провокационных действий. Они прекрасно понимают, что российские корабли отлично вооружены и всегда могут нанести удар в ответ на любую агрессию.

Эксперт заметил, что США вряд ли сумеют вернуть упущенное доминирование на море. Как Россия, так и Китай далеко продвинулись в создании новых и модернизации устаревших видов вооружений.

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