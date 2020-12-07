Как выбрать недорогой смартфон с хорошими характеристиками по мнению экспертов

Дорогой или бюджетный: в чём разница

Выбирая новый смартфон, покупатель опирается на собственные предпочтения по качеству и “начинке” устройства и исходит из той суммы, которой он располагает.

Если у вас нет времени на прочтение статьи, вы можете сразу перейти к нашему рейтингу смартфонов.

Лучшие недорогие смартфоны представлены на рынке тремя ценовыми группами:

стоимостью до 6 тыс. рублей . В группе заявлены устройства, изготовленные китайскими производителями не самых известных брендов. Смартфоны оснащены основными необходимыми характеристиками: качественной матрицей, поддержкой сетей LTE. Минусами могут оказаться неудовлетворительная скорость работы и качество сборки;

. В группе заявлены устройства, изготовленные китайскими производителями не самых известных брендов. Смартфоны оснащены основными необходимыми характеристиками: качественной матрицей, поддержкой сетей LTE. Минусами могут оказаться неудовлетворительная скорость работы и качество сборки; стоимостью от 6 тыс. до 10 тыс. рублей . Сегмент, предлагающий аппараты с оптимальным соотношением цена-качество. Ниже, в рейтинге бюджетных устройств 2020 года, представлены лучшие смартфоны как раз из этой категории. Но и у аппаратов “золотой середины” могут быть недостатки: слабое разрешение экрана, несколько сниженная ёмкость аккумулятора, некачественная сборка или что-то другое;

. Сегмент, предлагающий аппараты с оптимальным соотношением цена-качество. Ниже, в рейтинге бюджетных устройств 2020 года, представлены лучшие смартфоны как раз из этой категории. Но и у аппаратов “золотой середины” могут быть недостатки: слабое разрешение экрана, несколько сниженная ёмкость аккумулятора, некачественная сборка или что-то другое; стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. В классе представлены бюджетные аппараты, по техническим характеристикам наиболее приближенные к передовым моделям. Это оптимальный выбор для покупателя, желающего приобрести недорогой, но качественный аппарат, не уступающий, к примеру, модели iPhone прошлого года. Как правило, в таком смартфоне камера и батарея хорошего качества.

ВНИМАНИЕ. Бюджетная ниша рынка смартфонов заполнена преимущественно китайскими фирмами-производителями. В моделях китайских фирм сочетаются новейшие характеристики с низкой стоимостью. Такой подход разрушает устоявшееся мнение о низком качестве китайских товаров и позволяет Китаю быть успешным на рынке.

Китайская экспансия на потребительский рынок аппаратов В-класса побудила и производителей премиум класса к выпуску недорогих моделей с высокими характеристиками.

Хороший бюджетный смартфон: плюсы и минусы

При выборе устройства за невысокую цену следует внимательно изучить все возможные достоинства и учесть его недостатки.

К плюсам аппаратов средней ценовой категории нужно отнести:

низкую стоимость;

наличие технических новшеств;

повышенную ёмкость аккумулятора;

хорошую работу при исполнении основных ежедневных задач.

Из минусов следует упомянуть:

камеру низкого качества;

отсутствие официальной гарантии;

процессор не последних разработок;

неудовлетворительную сборку устройства.

ВНИМАНИЕ! При покупке современного смартфона китайских брендов из бюджетного сегмента необходимо убедиться в том, что вторая линза камеры — не имитация. Некоторые фирмы, следуя моде, оснащают свои устройства камерами с двумя модулями, при этом вторую линзу делают не рабочей, а декоративной.

Недорогой смартфон образца 2020 года: правильный выбор хорошей модели

Изучение технических характеристик перед окончательным выбором модели бюджетного смартфона — важный момент. Такой подход минимизирует риски будущей эксплуатации.

Особое внимание следует уделить параметрам:

памяти;

процессору;

дисплею;

операционной системе;

камере.

О дисплее

Недорогие аппараты, представленные на рынке, оснащены четырьмя основными типами матриц:

TFN TN. Невысокое качество дисплея, дающее низкую насыщенность цвета и незначительный запас яркости. Такие матрицы устанавливают на самые бюджетные устройства стоимостью ниже 6 тыс. рублей.

Невысокое качество дисплея, дающее низкую насыщенность цвета и незначительный запас яркости. Такие матрицы устанавливают на самые бюджетные устройства стоимостью ниже 6 тыс. рублей. IPS. Тип матрицы, который устанавливается в передовые модели известных производителей и часто монтируется в бюджетные смартфоны хорошего качества. Матрица представлена в недорогих аппаратах, входящих в топ-10 смартфонов 2020 года.

Показатели, улучшающие характеристики смартфона с IPS-матрицей — это яркость уровня 420 кд/м2, и контрастность 700:1.

PLS. Тип матрицы, разработанный специалистами бренда Samsung, как уникальная альтернатива традиционной IPS-матрице. Плюс такого типа — оптимальные настройки, установленные при сборке на фирме. Пользователю нужно только определиться с приемлемым профилем и получить отличную картинку.

Тип матрицы, разработанный специалистами бренда Samsung, как уникальная альтернатива традиционной IPS-матрице. Плюс такого типа — оптимальные настройки, установленные при сборке на фирме. Пользователю нужно только определиться с приемлемым профилем и получить отличную картинку. AMOLED. Разработка также принадлежит фирме Samsung. Характеризуется насыщенной цветопередачей, которая может “порадовать” неестественными цветами. Эту особенность отмечают многие обладатели смартфонов с таким типом матрицы. Ещё один минус — со временем выгорают пиксели.

Выбирая бюджетный аппарат, необходимо уделить внимание и такому важному показателю, как разрешение экрана, с матрицами HD и FullHD.

HD — обеспечивает качественную чёткую картинку; с FullHD картинка получается отличной чёткости и наилучшего качества. Дисплеи с разрешением 4К встречаются у дорогих моделей класса “премиум”.

Об оперативной памяти

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство, служащее для помещения информации во временную память.

Параметр, который обеспечивает быстроту работы устройства и его многозадачность.

Рынок бюджетных аппаратов представлен ОЗУ следующей ёмкости:

1 Гб. С таким объёмом по смартфону без проблем можно только звонить и отправлять сообщения. Если пытаться запустить большое количество приложений, аппарат начнёт “зависать” и работать нестабильно;

С таким объёмом по смартфону без проблем можно только звонить и отправлять сообщения. Если пытаться запустить большое количество приложений, аппарат начнёт “зависать” и работать нестабильно; 2 Гб . Оптимальный объём ОЗУ для комфортной эксплуатации аппарата. Для ценовой категории до 10 тыс. рублей — хороший показатель, но использовать для игр не получится — ресурсов недостаточно;

. Оптимальный объём ОЗУ для комфортной эксплуатации аппарата. Для ценовой категории до 10 тыс. рублей — хороший показатель, но использовать для игр не получится — ресурсов недостаточно; 3-4 Гб . Объём способен обеспечить аппарату комфортную работу с одновременным использованием нескольких приложений, и выполнение обширного списка задач. Такого количества достаточно для работы не на один год;

. Объём способен обеспечить аппарату комфортную работу с одновременным использованием нескольких приложений, и выполнение обширного списка задач. Такого количества достаточно для работы не на один год; 6 Гб. Как правило, таким количеством ОЗУ располагают флагманские смартфоны. К подобным предложениям от китайских фирм стоит относиться с осторожностью, и проверять реальное наличие заявленного ОЗУ, чтобы не стать жертвой маркетингового хода.

О процессоре

Ядром и центром устройства, по сути, его мозгом, считается процессор. От его качества зависят все характеристики смартфона: с какой скоростью работает аппарат, как принимает сеть, какова навигация и тому подобное.

Процессоры для бюджетных моделей производят специалисты проверенных временем фирм:

MediaTek;

Snapdragon;

Kirin;

Exynos.

Гораздо реже встречается продукция других марок, но приобретать их рискованно.

Таблица процессоров, установленных в смартфонах различных ценовых предложений:

ВАЖНО. Перед приобретением аппарата с конкретным процессором лучше всего опираться на результаты его синтетических тестов, полученные при испытании интересующей модели. Ознакомиться с показателями моделей можно на ресурсе AnTuTu. У хороших недорогих аппаратов 2020 года показатели после тестирования должны иметь 40 тыс. баллов, не ниже.

О камере

Недорогой сегмент моделей смартфонов не предлагает аппараты с хорошей камерой, способной решать сложные задачи. Зачастую в бюджетных устройствах устанавливают сенсоры высокого качества от известных фирм, как Sony, например, разработанные несколько лет назад.

Такие аппараты способны выполнять хорошую съёмку при естественном освещении, но на них невозможно снять хороший кадр при недостатке света: картинка распадётся на пиксели.

Об операционной системе

На бюджетных аппаратах производства Китая установлен, как правило, Андроид. Это хороший вариант – “операционка” проста в использовании, и способна обеспечить максимально расширенный функционал, что крайне важно для потребителя, покупающего недорогую модель.

У Apple, как у компании, направленной на выпуск моделей “премиум”, нет бюджетной линейки как таковой, если не считать iPhone, выпущенных в самые первые годы.

У Nokia был активный старт ОС Windows Mobile. Но через некоторое время интерес к ней пропал и у пользователей, и, похоже, у самих разработчиков: небольшое количество приложений, низкая продуктивность и слабая поддержка специалистов фирмы-производителя почти свела на нет её продвижение.

Другие важные параметры для недорогих смартфонов

Ёмкость аккумулятора

Большинство производителей бюджетных аппаратов предлагают модели с ёмкостью 3000 – 3500 мАч. У ряда фирм, таких как BlackView, ёмкость зарядного устройства — до 6000 мАч.

Дополнительными параметрами являются:

качество сборки;

наличие поддержки;

комплектация.

Рейтинг лучших. Недорогие аппараты 2020 года

Xiaomi Redmi Note 9

Чрезвычайно популярный бренд у покупателей с небольшим бюджетом: в нём отлично сочетаются цена и качество.

Аппарат оснащён:

ярким и большим дисплеем;

быстрым процессором;

модулем NFC;

тремя гигабайтами ОЗУ;

четырьмя основными камерами;

батареей на 5000 мАч — хватает на два дня использования;

Из минусов, которые уже практически исправлены: смартфон мог “зависнуть” из-за проблемной прошивки, но последние обновления исправили этот недостаток и сделали Note 9 почти идеальным — при стоимости 13 тыс. рублей.

HONOR 9C

У китайского бренда Honor имеются устройства для ниши качественных, но бюджетных смартфонов. Его модель 9С отличает хорошая производительность, быстрота, эргономичность,

а также наличие:

большого, яркого дисплея;

тройного модуля основной камеры;

4 Гб оперативной памяти;

8-ядерного процессора.

Отличный выбор за приемлемую цену в 12 тыс. рублей. Единственное — в аппарате отсутствует сервис Google Play. Но ему есть альтернатива из других сервисов, нужно только подобрать подходящий.

HONOR 9A

Ещё одна модель того же бренда. Предложения от производителя для модели 9А похожи: аппарат на платформе Android безо всех сервисов Google, что требует некоторой настройки вначале. При этом у бюджетного аппарата хорошая скорость ОС, и владелец смартфона самостоятельно выбирает нужные приложения.

Отличия от предыдущей модели:

процессор 8-ядерный Mediatek Helio P22н – более слабый, чем HiSilicon Kirin 710 из 9С;

оперативная память меньше на 1Гб: 3Гб;

а батарея мощнее — 5000 мАч.

Цена модели 9А — 11 тыс. рублей.

Samsung Galaxy A11

Корейский бренд, наконец-то, составил достойную конкуренцию своим более успешным соперникам из Китая. Samsung предложил сразу две бюджетные модели смартфона с хорошим соотношением цены и качества.

Характеристики Galaxy A11:

актуальная версия Android;

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450;

2 Гб оперативной + 32 ГБ встроенной памяти;

диагональ яркого дисплея — 6,4 дюйма;

батарея – 4000 мАч.

Samsung Galaxy M01

Недорогая модель с небольшим экраном — 5,7 дюйма и разрешением 1520х720.

Другие характеристики:

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439;

видеопроцессор Adreno 505;

двойная основная камера с автофокусом;

3 Гб оперативной памяти+32 Гб встроенной;

карта памяти объёмом до 512 Гб;

аккумулятор ёмкостью — 4000 мАч;

классический дизайн.

Достаточно скромная цена — 9 тыс. рублей компенсирует и небольшой объём ОЗУ, и другие недостатки.

Xiaomi Redmi 9A

И снова — предложение от китайских разработчиков. Помимо привлекательной бюджетной цены — менее 8 тыс. рублей, смартфон очень стильный, эффектный и нравится молодёжи.

Устройство оснащено:

экраном с диагональю 6,53 дюйма и разрешением всего 1600х720 пикселей;

8-ядерным процессором MediaTek Helio G25;

с графикой PowerVR GE8320;

2 Гб оперативной памяти+32 Гб — встроенной;

отдельным слотом для карт памяти до 512 Гб объёма;

аккумулятором — 5000 мАч;

основной одинарной камерой.

HONOR 9S

Трудно поверить, но всего за 7 тыс. рублей компания Honor предлагает потребителю функциональное и качественное устройство. У модели 9S — достойные показатели и характеристики для своей ценовой категории.

Основные параметры модели: