Японские пользователи, которые увидели на сайте Yahoo News Japan публикацию о российском истребителе Су-57, восхищены характеристиками этого самолета пятого поколения и советуют руководству страны приобрести его вместо американских F-35. Хотя сами прекрасно понимают, что это пожелание так и останется предновогодней мечтой.

Японцы пишут, что малозаметность российского истребителя, возможность задействовать его в операциях, направленных на уничтожение как воздушных, так и наземных или морских целей, отличная маневренность делают самолет универсальным оружием для современных боевых конфликтов и для войн будущего.

Многие из читателей удивились умению России создавать столь грозные и такие изящные боевые самолеты. Юзеры Wat и Sou написали, что стали поклонниками российского истребителя уже с первого взгляда. А также вопросили руководство Японии, не будет ли более логичным шагом приобретение именно этих, а не американских самолетов.

Пользователь Ten привел оригинальную спортивную метафору. По его словам, Су-57 изящен, как юные фигуристки на льду, а все истребители, которые разрабатывают западные страны, больше напоминают квадратных хоккеистов.

Напомним, что в войска уже передан первый серийный самолет Су-57. В настоящее время он находится в Ахтобинске, где пройдут летные испытания.