Израиль стремится стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом: по сообщениям, в ближайшие месяцы планируется доставить около 10 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna.

В настоящее время Израиль занимает первое место в мире по количеству прививок на душу населения, немного опережая Бахрейн и значительно опережая другие страны.

Израиль активизировал свою кампанию вакцинации на фоне третьей общенациональной изоляции, которая вступила в силу в воскресенье вечером, чтобы ограничить рост числа инфекций.

Израиль начал кампанию вакцинации 20 декабря, уделяя особое внимание медицинским работникам старше 60 лет и некоторым группам риска.

Официальные лица поставили цель проводить 150 000 вакцинаций в день в течение этой недели, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стремится к вакцинации примерно 2,25 миллиона израильтян из 9,2 миллиона населения к концу января.

Во вторник 29 декабря вечером Израиль провел 500-тысячную прививку от коронавируса, преодолев этот рубеж чуть более чем через неделю после начала кампании вакцинации, поскольку цифры показывают, что еврейское государство с большим отрывом лидирует в мире по уровню иммунизации.

По данным Минздрава, среди лиц в возрасте 60-69 лет произведено 146 046 прививок. Число лиц в возрасте от 70 до 79 лет было 114 931; для возраста 80-89 лет – 39 293 человека; а для лиц в возрасте 90 лет и старше – 5 655 человек.

Десятки тысяч молодых израильтян также были вакцинированы, в основном потому, что они работают в сфере здравоохранения или на других должностях с высоким риском заражения COVID-19.

В среду 30 декабря министерство здравоохранения заявило, что накануне было введено 152000 вакцин против коронавируса, несмотря на то, что в Израиле зарегистрировано самое большое количество новых случаев COVID-19 с начала октября в гонке Израиля между вирусом и вакциной.

Правительственные чиновники поставили цель вакцинировать 150 000 израильтян в день к концу недели.

Данные Министерства здравоохранения показали, что в среду было диагностировано 5 253 новых случая заражения вирусом, что немного меньше, чем за два предыдущих дня, но по-прежнему является третьим по величине ежедневным числом с начала октября.

Из 95 125 результатов тестов на вирусы, полученных в течение дня, 5,5% были положительными.

По данным министерства, в стране 42 402 активных пациента, из которых 639 находятся в тяжелом состоянии, из них 165 находятся на искусственной вентиляции легких. С начала вспышки вируса в стране в начале этого года вирус был диагностирован у 419 312 израильтян.

Массовая вакцинация началась в начале прошлой недели и до сих пор была сосредоточена на медицинских работниках, лицах старше 60 лет и группах риска. Учителя также пополняются списком.

В настоящее время в Израиле используется вакцинация Pfizer, которая требует двух прививок с интервалом в несколько недель. Хотя центры вакцинации еще не доступны для широкой публики, они также открывают свои двери для всех желающих в конце каждого дня, чтобы убедиться, что единицы вакцины, доступные для немедленного использования, не пропадают. По данным Министерства здравоохранения, на данный момент около 30% людей старше 60 лет сделали первую прививку.

Однако нехватка инъекций означает, что министерство может быть вынуждено частично заморозить кампанию на две недели в январе.

Если не будет достигнута договоренность о поставках вакцины Pfizer, которые должны поступить в феврале с опережением графика, текущие запасы закончатся примерно через 10 дней при нынешних темпах вакцинации – около 150 000 прививок в день.

Пауза позволит тем, кто получил первую дозу, получить вторую дозу, но новые первые дозы вводиться не будут.

Это, в свою очередь, может привести к задержке с открытием вакцинации для широкой публики. Некоторые официальные лица ранее полагали, что это может произойти в течение недели или около того, но теперь, возможно, придется подождать полтора месяца или больше, говорится в отчете.

Эдельштейн подтвердил, что его министерство может прекратить прием первых доз на «короткий период», заявив, что «недостатка во второй дозе не будет».

Министр добавил, что он контактировал с официальными лицами Pfizer, чтобы продвинуть заказы на вакцины за февраль до января, но сказал, что «даже если мы остановимся на две недели», Израиль все равно будет намного впереди любой другой страны по количеству прививок на душу населения. .

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль стремится к вакцинации примерно 2,25 миллиона израильтян из 9,2 миллиона населения к концу января. Так же он отметил, что ««Моя миссия – обеспечить продолжение этого темпа. Если мы будем продолжать в том же духе, мы станем первой страной в мире, которая выйдет из коронавируса [пандемии]»

Но существует и обратная сторона быстрой вакцинации. Полноценная кампания по вакцинации в Израиле помешала разработке собственной вакцины Brilife против COVID, испытания которой только что начались.

Израиль является мировым лидером по вакцинации на душу населения и надеется, что большая часть страны будет вакцинирована к началу весны – примерно в то же время разработчики вакцины Brilife планируют запустить крупномасштабное испытание для проверки эффективности вакцины. Но если к тому времени страна будет практически свободна от коронавируса или близка к нему, будет невозможно узнать, работает ли тест.

Чем быстрее страна выздоравливает, тем больше времени потребуется, чтобы определить, работает ли вакцина Brilife, поскольку потенциальное воздействие коронавируса будет ограничено. В США повторное распространение вируса осенью помогло ускорить испытания там фармацевтическими компаниями.

Разработка Brilife по-прежнему важна, учитывая, что исследователи не знают, как долго вакцины обеспечивают иммунитет. Собственная вакцина обеспечит стабильный запас, если пациентам понадобится повысить иммунитет в будущем.

Кроме того, израильская вакцина разрабатывается как разовая доза, что делает ее потенциально более привлекательной, чем другие вакцины, которые необходимо вводить в двух отдельных дозах. В частности, развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями в логистике нынешних двухвакцинальных вакцин.

Некоторые другие врачи указали на ценность Brilife, поскольку в будущем ее можно будет настроить для вакцинации против других вирусов.