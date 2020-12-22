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Американское издание The National Interest рассказало читателям о ракетном эсминце «Джон Маккейн», который неоднократно попадал в неприятные ситуации. Последняя из них возникла в конце ноября в заливе Петра Великого, где корабль заплыл на 2 километра во внутренние российские воды и вынужден был позорно бежать от БПК «Адмирал Виноградов».

США не признали, что «Джон Маккейн» был выдворен из территориальных вод России. Они заявили, что претензии РФ не признают и будут далее продолжать отстаивать «свободу судоходства».

«Джон Маккейн» хорошо известен подобными провокационными действиями. В октябре текущего года он точно также же вторгся во внутренние воды Китая и был изгнан оттуда точно так же, как и из залива Петра Великого.

Еще одна неприятная ситуация возникла в 2017 году. Тогда ракетный эсминец, проходя через Малаккский пролив неподалеку от Сингапура, столкнулся с танкером Alnic MC из Нигерии. Тогда погибло 10 моряков боевого корабля. США заявили, что причина столкновения крылась в отсутствии опыта у членов команды, а также в плохой выучке у офицеров.

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