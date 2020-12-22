В последние годы Соединенные Штаты регулярно отправляют свои боевые корабли в акваторию Черного моря, не опасаясь каких-либо действий со стороны России. Однако один эпизод заставил американских военных серьезно понервничать. Вспомнили его китайские обозреватели издания Sohu, которых цитирует издание “ПолитРоссия“.

Главным персонажем истории выступил американский эсминец Ross, который вошел в Черное море и расслабленно двигался вперед, представляя себе, что он проводит морскую прогулку. Однако через некоторое время прямо над боевым кораблем пролетел российский истребитель Су-30, который подпортил американцам настроение от «круиза».

Все дело в том, что на истребителе было активировано оборудование для РЭБ, которое совершенно случайно задело эсминец своим пагубным воздействием. Американские моряки моментально потеряли возможность управлять кораблем. Также самолет подавил сигналы устройств, отвечающих за пуски ракет, и навигационные системы.

Единственной реакцией ВМС США на данный инцидент оказалось обвинение в том, что РФ ведет себя некорректно. Китайские эксперты заявляют о неспособности американских военных противостоять России, что и было доказано этим эпизодом.