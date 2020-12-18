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Арбитр Никита Данченков, который судил матч любительских футбольных команда и был избит бывшим игроком национальной сборной Романом Широковым, попросил суд проверить психическое состояние футболиста. Также он заявил, что намеревается взыскать с Широкова полмиллиона рублей.

Футболист уже признал свою вину в причинении вреда здоровью арбитра из хулиганских побуждений. 25 декабря состоится заседание, на котором будет вынесен приговор. По статье 115 игрок может получить до двух лет тюремного заключения.

Адвокаты Данченкова заявили, что арбитр из-за инцидента потерял работу, так как был вынужден в течение трех недель восстанавливать здоровье. Они считают, что 500 тысяч рублей – это вполне разумная компенсация за нанесенный судье физический и материальный ущерб.

Ходатайство о назначении экспертизы психического здоровья Романа Широкова суд отклонил.

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