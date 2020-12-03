В Минздраве Челябинской области сообщили о закрытии хирургического отделения городской больницы №1 в Копейске после обнаружения у одного из медиков коронавирусной инфекции.

Согласно словам представителей ведомства, некоторые пациенты медучреждения будут переведены в челябинские больницы. Сейчас в здании работают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, проводя противоэпидемические действия на территории хирургического корпуса.

Медработникам назначали обследования, а пациентам оказывают всю необходимую помощь. Была проработана схема перевозки людей в медицинские учреждения областного центра. Хирургическое отделение закрыли только на время.