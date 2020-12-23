читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во вторник в небе над Киевом обнаружили российский истребитель пятого поколения Су-57. И не было бы ничего странного в этой новости, если бы не одно «но» – этот самолет еще не поступил на вооружение ВКС России. В дальнейшем оказалось, что проблема крылась в сбое системы украинских ПВО.

Ошибку выдал и сервис «Planeradar», который постоянно отслеживает воздушное пространство и определяет точное местоположение всех самолетов. Он показал, что над южной частью столицы Украины действительно засветился истребитель Су-57, зарегистрированный под номером RF-97743. Хотя российский самолет никак не мог оказаться в украинском воздушном пространстве.

Эксперты проанализировали скорость объекта, который системы приняли за Су-57, и идентифицировали его как беспилотник или легкомоторный частный самолет. Вполне вероятно, что это была провокация – БПЛА передал неверные данные для опознавания, чтобы в будущем дать Киеву основания для очередных обвинений против РФ.

Вам может понравиться

В Сирии протурецкие боевики обстреляли колонну российских военных

Центр мониторинга соблюдения прав человека в Сирии сообщил об обстреле российской колонны…

В Нальчике женщина сняла на видео нападение на неё бродячих собак

В Нальчике стая бездомных собак набросилась на местную жительницу, шедшую по своим…
  • Анна
  • 20.12.2020
  • читать 1 минуту

Жительница Югры обвинила знакомого в изнасиловании за его отказ купить еду

В управлении СКР по ХМАО сообщили о том, что жительница Урая решила…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 23 декабря – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 23 декабря – небольшой снег, до 2 °C |