Во вторник в небе над Киевом обнаружили российский истребитель пятого поколения Су-57. И не было бы ничего странного в этой новости, если бы не одно «но» – этот самолет еще не поступил на вооружение ВКС России. В дальнейшем оказалось, что проблема крылась в сбое системы украинских ПВО.

Ошибку выдал и сервис «Planeradar», который постоянно отслеживает воздушное пространство и определяет точное местоположение всех самолетов. Он показал, что над южной частью столицы Украины действительно засветился истребитель Су-57, зарегистрированный под номером RF-97743. Хотя российский самолет никак не мог оказаться в украинском воздушном пространстве.

Эксперты проанализировали скорость объекта, который системы приняли за Су-57, и идентифицировали его как беспилотник или легкомоторный частный самолет. Вполне вероятно, что это была провокация – БПЛА передал неверные данные для опознавания, чтобы в будущем дать Киеву основания для очередных обвинений против РФ.