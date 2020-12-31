Несомненно, 2020 год прошел под знаком пандемии коронавируса (COVID-19), так как это были два наиболее употребляемых слова в прошлом году, а также сопутствующие меры изоляции (блокада, карантин), разработка вакцины.

Беспрецедентный со времен испанского гриппа 100 лет назад кризис здравоохранения для всего мира, который напомнил всему человечеству, которое радостно движется к «бессмертию», что смерть – это часть жизни, а «бессмертие» – это утопия.

Кризис здоровья, разразившийся в эпоху постправды и постмодернизма, когда убеждения, эмоции и мнения отдельных людей имеют большее влияние, чем объективные факты, мнения экспертов и заявления властей, которые почти полностью лишены легитимности.

И это оказалось самым серьезным камнем преткновения в борьбе с пандемией. Потому что в эпоху постправды у каждого есть «священные» личные эмоции и убеждения, которые, поделившись в социальных сетях и на форумах в СМИ, способны разрастаться лавинообразно и стать общей «истиной» для масс.

Кризис усугубляется тем, что в последние годы эти же массы начали внедрять в управление разных стран людей, которые не (намного) умнее и осведомленнее их, но тех, кто уверяет их, что их эмоции и мнения являются «священными», и правительство государства будет руководствоваться ими и учитывать их, а не руководствоваться и принимать во внимание объективные факты и мнения властей и экспертов.

Яркими примерами в этом отношении являются Дональд Трамп, Борис Джонсон и Жаир Болсонару, лидеры США, Великобритании и Бразилии соответственно, которые возглавляют список по количеству инфицированных и умерших во время пандемии.

Все трое – правые популисты, пришедшие к власти на волне недовольства традиционных элитных масс. Это позволило высокопоставленному специалисту по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах, доктору Энтони Фаучи, «не говорить», что делать во время кризиса в области здравоохранения, а Трампу «настроить» массы в Твиттере утром, в полдень и вечером против любого политика, государства, которые ему не нравятся.

Болсонара решил назвать коронавирус «маленьким гриппом» и высказывался против ношения масок и вакцинации.

Джонсон смог сказать: что Великобритания является «свободолюбивой страной» и не терпит ограничений, как Италия, в связи с COVID-19. Тем не менее, у всех троих произошла определенная эволюция мышления только после того, как они лично столкнулись с коронавирусом, но для них это не «красная точка», поскольку ожидается, что правители будут действовать превентивно и априори, а не постфактум и апостериори.

Кризис в области здравоохранения также породил чрезвычайно болезненные моральные дилеммы – здоровье или экономика, пожилые или молодые. Сложно, потому что это действительно искусство – найти баланс во время «скашивания» пожилого и больного населения от пандемии между спасением жизней, с одной стороны, и сохранением экономики, с другой, чтобы не было смертей и голода.

Народники, конечно, выбрали экономику. Но в случае с Трампом, Джонсоном и Болсонару этот выбор поднял еще одну животрепещущую проблему – они были успешно излечены от COVID-19, получили наилучшую медицинскую помощь, доступную для их избирателей. В время как большинство граждан их стран не имеют возможности получить даже минимальную медицинскую поддержку.

Но на самом деле дилемма «здоровье или экономика», усугубленная пандемией, является результатом многолетнего бездействия политических элит во всем мире. Наряду с коронавирусом проявился неприятный факт: системы здравоохранения хронически недофинансируются, что есть, например, недостаточно оборудованные койки в отделениях интенсивной терапии, пренебрежение инвестициями в борьбу с инфекционными заболеваниями, недостаточно подготовленных специалистов-инфекционистов и т. Д. И все это из-за близорукости политики, чтобы удовлетворить сиюминутные желания своих избирателей, а именно снизить налоговое бремя, чтобы у людей было больше средств потребления.

Пандемия нового коронавируса, от которой на сегодняшний день умерли 1805000 человек, могла бы пройти мимо нас, если бы мы не уничтожили полностью природу. Чем больше мы ее уничтожаем, тем больше контактируем с дикой природой, а это является предпосылкой для других массовых зоонозных заболеваний. Даже если этот конкретный коронавирус был выпущен (случайно или намеренно) из лаборатории в Китае или США, т.е. имеет какое-то человеческое вмешательство в это и, следовательно, является таким же заразным, хотя и не таким смертоносным, как атипичная пневмония, лихорадка Эбола и т. д., не означает, что мы должны продолжать злоупотреблять природой и рубить сук, на котором сидим, потому что без природы мы просто не выжили бы как вид на этой планете.

Различные научные исследования также показали, что существует прямая связь между состоянием окружающей среды, включая, в частности, чистоту воздуха, и острое или смертельное течением COVID-19.

Италия понесла наибольшее количество жертв в Европе (более 73000 человек) не только из-за своего старейшего населения, но и из-за серьезного загрязнения воздуха в долине реки в наиболее промышленно развитой части страны – в регионах Ломбардия и Венето, где проживает больше половины людей умерших в стране от осложнений, вызванных вирусом. Фактически, чувствительность Европы к загрязнению воздуха за последние годы значительно возросла, что привело к принятию более серьезных мер по решению этой проблемы.

И хотя состояние природы и окружающая среда являются долгосрочными факторами в борьбе с зоонозными инфекциями, изобретение вакцин дает надежду на то, что через несколько месяцев этот конкретный кризис здоровья останется позади.

Но есть одно неожиданное препятствие – люди во всем мире выступают против вакцинации. В социальных сетях и на форумах в СМИ распространяются всевозможные теории заговора против вакцин, в частности, США, Билла Гейтса, Джорджа Сороса и других, которые хотели бы вакцинировать население мира, чтобы контролировать его, в том числе с помощью микрочипов, которые будут имплантированы в тела вместе с вакциной. И никто не услышит от экспертов, что болезни, которые до недавнего времени были бедствием для человечества, такие как туберкулез, корь, полиомиелит, столбняк и т. д., так же можно контролировать с помощью вакцин.