Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Евгений Черток, специалист в области IT, поведал журналистам «Прайма», как узнать о том, что ваш компьютер безнадежно устарел.

Первым делом он отметил, что устаревание бывает техническим и функциональным. В последнем случаем на ПК еще можно работать, но с меньшей производительностью, а в первом – это становится проблематичным. К техническому износу можно отнести высыхание термопасты на процессоре или зависании ОС из-за неисправности HDD/SSD.

При этом эксперт не советует выбрасывать сломанный или старый компьютер, так как его вполне можно привести в порядок, установив больше оперативной памяти, новый графический ускоритель или более производительный процессор. Если же PC безнадежно устарел, то можно попытаться продать работающие компоненты на вторичном рынке.

Вам может понравиться

Свежее обновление iOS 14.2 вызывает проблемы с аккумулятором смартфона

Владельцы iPhone жалуются на то, что после установки iOS версии 14.2 у…

Смартфоны Samsung в будущем получат камеру на 600 мегапикселей

Инсайдер Ice Universe сообщил, что специалисты Samsung сейчас работают над камерой для…

Samsung планирует устанавливать на смартфоны камеры с разрешением 600 МП

Инсайдер Ice Universe опубликовал в сети секретные внутренние данные компании Samsung, особый…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – ясно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 8 декабря – ясно, до -5 °C | Армавир: погода, 8 декабря – ясно, до 2 °C |