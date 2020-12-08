Евгений Черток, специалист в области IT, поведал журналистам «Прайма», как узнать о том, что ваш компьютер безнадежно устарел.

Первым делом он отметил, что устаревание бывает техническим и функциональным. В последнем случаем на ПК еще можно работать, но с меньшей производительностью, а в первом – это становится проблематичным. К техническому износу можно отнести высыхание термопасты на процессоре или зависании ОС из-за неисправности HDD/SSD.

При этом эксперт не советует выбрасывать сломанный или старый компьютер, так как его вполне можно привести в порядок, установив больше оперативной памяти, новый графический ускоритель или более производительный процессор. Если же PC безнадежно устарел, то можно попытаться продать работающие компоненты на вторичном рынке.