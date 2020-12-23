На предприятии «ОДК-Кузнецов», которое входит в структуру «Ростеха», стартовала сборка опытного образца новой силовой установки, предназначенной для российских бомбардировщиков ПАК ДА. Кроме того, на начало будущего года уже намечены первые его стендовые испытания.

Алексей Соболев, занимающий на предприятии пост управляющего директора, заявил, что все компоненты двигателя уже полностью готовы. Остается лишь осуществить сборку и приступить к испытаниям. По его словам, силовая установка будет готова к концу декабря.

Напомним, что еще в феврале предприятие сообщало о планах завершить производство опытного образца к концу 2020 года. К созданию мотора были подключены все предприятия, которые входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), что позволило оперативно справиться с решением задачи.