Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На предприятии «ОДК-Кузнецов», которое входит в структуру «Ростеха», стартовала сборка опытного образца новой силовой установки, предназначенной для российских бомбардировщиков ПАК ДА. Кроме того, на начало будущего года уже намечены первые его стендовые испытания.

Алексей Соболев, занимающий на предприятии пост управляющего директора, заявил, что все компоненты двигателя уже полностью готовы. Остается лишь осуществить сборку и приступить к испытаниям. По его словам, силовая установка будет готова к концу декабря.

Напомним, что еще в феврале предприятие сообщало о планах завершить производство опытного образца к концу 2020 года. К созданию мотора были подключены все предприятия, которые входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), что позволило оперативно справиться с решением задачи.

Вам может понравиться

Китай готовит биологически усиленных суперсолдат: проведены первые испытания

Разведка США сообщает, что в Китае проходят «испытания на людях» в рядах…

Журнал The National Interest назвал пятёрку лучших “танков-убийц” НАТО

1 M1A2C2 Леопард 2A7V3 Леклерк XLR4 Strv 122C5 Леопард 2A6 HEL Как…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 23 декабря – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 23 декабря – небольшой снег, до 2 °C |