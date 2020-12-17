Во время большой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист Хаукур Хаукссон, представляющий Исландию, заявил, что на Западе все очень любят Россию. Несмотря на то, что ведут против нее полномасштабную информационную войну. Это высказывание было обращено не столько к главе государства, сколько к мальчику, поинтересовавшегося, почему Запад не любит Россию.

Хаукссон также заявил, что очень много публикаций в европейских изданиях направлены против РФ. По его словам, Исландия не является исключением, однако многие поддерживают Россию даже несмотря на это.

«Впрочем, это политика», – подытожил журналист.

Он также добавил, что информационная война направлена лично против российского президента.

Путин поблагодарил иностранного гостя, после чего с юмором заметил: «Достанется вам, наверное, когда приедете домой». Он также предположил, что работа журналиста скорее всего заключается именно в этом.