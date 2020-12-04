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Ряд СМИ сообщили, что военные Ирана смогли подбить ударный беспилотник США, захватив несколько противотанковых ракет AGM-114 Hellfire, оснащенных автоматической системой наведения.

В настоящее время неизвестно, как именно иранские вооруженные силы смогли захватить американское оружие, и когда это произошло. Однако отмечается, что арабские инженеры уже успели скопировать ракету и даже доработать ее, чтобы приспособить под нужды своей армии. Оригинал обычно устанавливается на вертолеты Apache и ударные дроны MQ-9 Reaper.

Воспроизведенное оружие ранее было продемонстрировано в столице Ирана в рамках выставки, посвященной передовым военным технологиям. Информация о нем была опубликована еще в феврале текущего года, когда появились фото модифицированных иранских вертолетов Bell-214A. Эксперты предполагают, что Hellfire могла попасть в руки иранцев через Йемен, где местные повстанцы, возможно, сбили американский беспилотник.

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