В деле об убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде появились новые обстоятельства. Во-первых, Иран заявил о том, что автомобиль ученого был обстрелян с тяжелого ударного БЛА. Во-вторых, появилась версия, что беспилотник проник на иранскую территорию через Азербайджан.

Главным подозреваемым в преступлении по-прежнему остается Израиль. Тем более, что иранское руководство уже заявило о том, что удар наносил беспилотный аппарат «Моссад» именно израильского производства, который стоит на вооружении армии этой страны. Однако на территорию Ирана этот БПЛА мог попасть только через Азербайджан. Следовательно, его пропустили через границу.

Иран не исключает, что такие действия Баку являются местью за обстрелы приграничных населенных пунктов Азербайджана в ходе вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе. Официально такие удары были нанесены лишь один раз, когда азербайджанские военные случайно обстреляли иранскую территорию. Но не исключается, что Баку все же решил дать свой ответ.