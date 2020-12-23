Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о мутации коронавируса, которая может стать «ужасной» для всего человечества.

Как отметил врач, в настоящее время вирус плохо переносит низкие температуры. Однако в будущем он может приспособиться и жить при минус четырёх градусах. Согласно заявлению медика, мутации вирусу необходимы для того, чтобы он смог закрепиться в популяции. Также Жемчугов отметил, что именно мутация позволила вирусу передаваться от человека к человеку.

Кроме того, врач сообщил, что любому вирусу невыгодно убивать своих носителей, так как в этом случае ему будет негде жить.

С этим согласны и другие специалисты, которые предсказали, что в будущем коронавирус начнёт распространяться быстрее, однако реже будет приводить к серьёзным последствиям.