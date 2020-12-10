Блогер Илья Варламов составил список самых дорогих новогодних ёлок, устанавливаемых в городах России.

Так, Варламов отметил Ставрополь, где было потрачено 64 миллиона рублей на 132 светодиодных дерева. В Нижнем Тагиле мэрия возводит ледовый городок, стоимость которого составила 23,6 миллиона рублей. При этом в прошлом году стоимость городка составила 11,5 миллионов рублей, но ледовые фигуры были раскритикованы из-за схожести с кладбищенскими памятниками.

В Красноярске на новогоднюю ель ушло 33 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге – 13 миллионов рублей, а в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами, на ель потратят не так много денег – «всего лишь» пять миллионов.

Как объяснил блогер, власти города предпочитают ставить не живые ели, а металлические каркасы с искусственными или живыми еловыми лапами. Потом эту конструкцию обвешивают гирляндами и украшениями. Высокая стоимость новогодних елей обуславливается именно этим, а также тем, что немало средств тратится и на установку и демонтаж.