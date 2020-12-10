Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Блогер Илья Варламов составил список самых дорогих новогодних ёлок, устанавливаемых в городах России.

Так, Варламов отметил Ставрополь, где было потрачено 64 миллиона рублей на 132 светодиодных дерева. В Нижнем Тагиле мэрия возводит ледовый городок, стоимость которого составила 23,6 миллиона рублей. При этом в прошлом году стоимость городка составила 11,5 миллионов рублей, но ледовые фигуры были раскритикованы из-за схожести с кладбищенскими памятниками.

В Красноярске на новогоднюю ель ушло 33 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге – 13 миллионов рублей, а в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами, на ель потратят не так много денег – «всего лишь» пять миллионов.

Как объяснил блогер, власти города предпочитают ставить не живые ели, а металлические каркасы с искусственными или живыми еловыми лапами. Потом эту конструкцию обвешивают гирляндами и украшениями. Высокая стоимость новогодних елей обуславливается именно этим, а также тем, что немало средств тратится и на установку и демонтаж.

Вам может понравиться

Париж: демонстрация против жестокости полиции вылилась в насилие и беспорядки

Во время беспорядков, произошедших в субботу в Париже и других городах Франции,…

Сын российского олигарха умер у себя дома при загадочных обстоятельствах

Крупный бизнесмен Дмитрий Поплинов, который проживает в Истринском районе в коттеджном поселке…

Жителей Ленобласти предупредили о «ледяном дожде» и гололеде

В управлении МЧС по Ленинградской области решили предупредить местных жителей о том,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – ясно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 декабря – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -6 °C | Армавир: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 5 °C |