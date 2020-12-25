Младшая сестра американской знаменитости Ким Кардашьян Хлои прорекламировала свой бренд Good American откровенной фотографией.

Фото было опубликовано на Instagram-странице бренда. В кадре 36-летняя Хлои предстала топлес, облачённая лишь в голубые облегающие джинсы и ботильоны на высоких каблуках-шпильках. Свою грудь она прикрывает прижатыми руками. В подписи подписчикам предлагают «смело шагать в новый сезон».

Большинство поклонников восхитились кадром и отметили, что в фото есть и настроение, и образ, и королева. Некоторые сообщили, что обожают всё, что выпускает бренд Хлои. Но нашлись и недовольные, посчитавшие фото слишком откровенным. Они поинтересовались, выпускает ли Good American рубашки, а также заметили, что все Кардашьян постоянно норовят раздеться на публике.