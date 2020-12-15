Хейден Кристенсен вернётся к своей роли Дарта Вейдера в новом сериале на стриминговой платформе Disney+.

Как сообщается, в центре предстоящего сериала будет Оби-Ван Кеноби. Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что действует будет происходить примерно спустя десять лет после событий фильма «Звёздные войны: Месть ситхов». Рабочее название проекта – «Пилигрим».

Кроме того, по слухам, в сериале появятся маленькие Люк и Лея, которые были оставлены на Татуине.

По словам Кристенсена, играть Энакина Скайуокера было потрясающе. Он отметил, что Энакин и Оби-Ван расстались на весьма печальной ноте, и будет интересно посмотреть, что для них приготовила режиссёр. Также он сообщил, что счастлив вернуться во франшизу.

Съёмки сериала должны начаться в начале 2021 года. Премьера состоится не раньше 2022 года, но точные сроки из-за пандемии коронавируса не сообщаются.