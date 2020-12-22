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Ленинградский губернатор Александр Дрозденко провел пресс-конференцию и отчитался за 100 дней своего пребывания в должности. Он рассказал о том, что население региона высказало ему свое доверие на выборах, поэтому он сделает все возможное, чтобы жители гордились «своей малой Родиной».

Последний вопрос на конференции коснулся пожеланий Дрозденко, которые он намерен загадать в новогоднюю ночь. Губернатор ответил, что мечтает о благополучии своих родных и близких, а также очень хочет просто выспаться. Он отметил, что его умные часы порекомендовали спать хотя бы 60 часов в неделю, чтобы полноценно отдыхать.

Вспомнил губернатор и о коронавирусной инфекции, которой недавно переболел сам. Он рассказал, что заболевание коснулось его родственников и друзей. По завершению мероприятия Дрозденко пожелал всем здоровья и счастья в новом году.

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