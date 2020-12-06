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Генерал-полковник Руслан Хомчак, занимающий пост главнокомандующего ВС Украины, рассказал о переговорах с Россией об Иловайском котле. По его словам, российские ВС очень хотели добраться до украинских добровольцев.

«Мне россияне предложили: “Окей, давайте мы выпустим из Иловайска военных, оставьте нам добровольцев», – заявил главком.

Хомчак подчеркнул, что это предложение было сделано через третьих лиц. Чуть позже, когда ВСУ отреагировала отказом, таким же образом поступило еще одно предложение – оставить под Иловайском технику и вооружение. Тогда все военнослужащие могли выйти из котла невредимыми.

Напомним, что пытаясь прорвать Иловайский котел, более 360 военнослужащих и добровольцев украинской армии погибли. Точное число жертв в настоящее время до сих пор не установлено.

Глава оборонного ведомства ДНР Владимир Кононов ранее сообщал, что формирование Иловайского котла было вынужденной мерой, так как ВСУ практически ежедневно предпринимали атаки для прорыва на Донбасс. Окружение помогло их остановить.

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