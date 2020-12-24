Возглавляющий «Объединенную судостроительную корпорацию» Алексей Рахманов рассказал о погружении беспилотного подводного аппарата «Витязь-Д» в Марианскую впадину. Он отметил, что среди целого ряда задач наибольшую важность имели проверка возможности дистанционного управления техникой, а также технологии подводной связи.

Напомним, что «Витязь-Д» опускался на дно впадины в мае текущего года. Он достиг максимально глубины, составившей 10,028 километра.

По словам Рахманова, испытания прошли успешно. Использованная разработчиками система управления автономным аппаратом на расстоянии открывает широкие горизонты для дальнейших исследований и освоения океанских недр. Также он отметил, что проблем со связью во время погружения беспилотника не возникло. Несмотря на большую глубину, сигнал оставался уверенным и четким, что дает возможность в будущем использовать технологию не только для гражданских, но и для военных целей.

Рахманов заявил, что на очереди – создание аппаратов, которые будут погружаться на такую же глубину, но уже с экипажем. Он заверил, что в них будет предусмотрена гораздо более надежная защита от любых воздействий извне для максимальной безопасности людей.