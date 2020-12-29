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Хасан Насралла, возглавляющий ливанскую организацию «Хезболла», рассказал об испытаниях ПТРК «Корнет» российского производства, поставляемых якобы по соглашению с генералом Касемом Сулеймани. Он сообщил, что эти противотанковые комплексы Ливан использовал в ходе второй войны.

По словам Насраллы, именно российские ПТРК могут поставить себе в заслугу уничтожение израильских танков. Напомним, что во время боевых действий против Ливана израильтяне потеряли на поле боя не менее десяти таких машин, хотя некоторые источники заявляют о двадцати двух подбитых броневиках.

Почему Насралла заговорил именно о ПТРК «Корвет»? Все дело в том, что Израиль использовал во второй войне с Ливаном тяжелые танки, наделенные мощной броней, которую так просто не пробить. Однако ПТРК «Корвет» представляет собой тот редкий вид вооружения, способный справиться с этой задачей.

Портал Avia. Pro заявляет, что официальных подтверждений слов Насраллы в настоящий момент найти не удается. Вполне возможно, что Россия не поставляла «Корветы» в Ливан. Это уже не первая подобная информация, так как ранее сообщалось о наличии на вооружении этого государства российских комплексов «Панцирь-С». Сведения о них также оказались не доказанными.

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