В ближайший месяц количество заразившихся коронавирусом в Латвии будет стремительно расти, поэтому медицинские учреждения страны ожидает «полный ужас». В таком духе высказалась глава латвийского Минздрава Илзе Винкеле.

Она считает, что даже если неведомым чудом ежедневное количество инфицированных станет уменьшаться, то все равно больницы будут переполненны гражданами страны, заболевшими Covid-19.

В настоящий момент общее количество заразившихся в Латвии составляет более 30 000 человек. Лишь за последние 24 часа тесты показали наличие коронавируса у 870 граждан страны. За тот же период болезнь унесла жизни 18 человек.

Панические настроения главы Минздрава связаны с приближающимися рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать вспышки коронавируса по всей стране.