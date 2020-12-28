Глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде заявила, что Россия «бросает вызов» безопасности Европы своими «агрессивными действиями» на Донбассе и признанием Крыма своей территорией. Министр также подчеркнула, что в следующем году, когда Швеция будет председательствовать в ОБСЕ, она первым делом займется урегулированием украинского кризиса.

Также дипломат сообщила, что готова присоединиться к ТКГ по Донбассу и к переговорам, проводимым в нормандском формате.

На высказывание Линде о «российской агрессии» ответил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он заявил, что шведские политики подхватили «вирус русофобии». Депутат также отметил, что Швеция больше столетия блюла свой нейтралитет, о котором заявляла буквально на каждом углу, но теперь ее вдруг заинтересовали безопасность Европы и события на Донбассе и в Крыму.