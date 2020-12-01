Программное обеспечение Cheat Engine позволило пользователям бесплатно получить улучшения для персонажей в игре Assassin’s Creed Valhalla. Данный софт позволяет владельцу просканировать внутреннюю память игры и получить необходимые данные. Однако оказалось, что он еще способен оказывать помощь в «ограблении» магазина.

Этот самый магазин предлагает ряд косметических улучшений, а также позволяет приобрести комплекты брони и иные премиальные предметы. Для их покупки следует использовать кредиты, которые, в свою очередь, покупаются за реальные деньги. Но пользователям удалось обойти это требование.

Используя Cheat Engine, а также специальную таблицу для этого приложения, одному из пользователей удалось буквально за несколько минут получить инвентарь на сумму более 3 тысяч рублей.