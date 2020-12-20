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Немецкое издание Das Erste заявляет, что президент РФ Владимир Путин удивил Германию своей отличной физической и психологической формой на большой пресс-конференции. Немецкие СМИ очень внимательно следили за этим мероприятием и за тем, как российский лидер отвечал на вопросы, но не нашли ни малейшего признака того, что Путин намеревается уйти со своего поста.

В 2020 году пресс-конференция президента РФ представляла огромный интерес для многих стран мира. Одной из причин этому были все чаще появляющиеся слухи о том, что Путин «начинает сдавать», что состояние его здоровья стремительно ухудшается, что уже в будущем году президент намерен отдать власть.

Поведение главы государства на большой пресс-конференции развеяло подобные разговоры. В Германии отмечают, что и внешний вид Путина, и то, каким образом он отвечал журналистам, не подтверждает слухи. Напротив, президент России по-прежнему находится в отличной форме.

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