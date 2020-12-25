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Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга, организованного для иностранных атташе, заявил о возможном вмешательстве хакеров в работу систем, осуществляющих управление ядерным оружием. По его мнению, противостояние, пружину которого активно раскручивают западные государства, в ближайшее время может распространиться на космос, а также на киберпространство.

При этом Герасимов напомнил, что РФ разрабатывает ядерное оружие исключительно для оборонительных целей. По его словам, Россия не намерена ни на кого нападать, но наличие таких видов вооружений позволяет ей в случае необходимости принудить противника отказаться от агрессивных действий.

Напомним, что ранее несколько американских министерств заявили о кибератаке с целью сбора разведывательных данных. Они обвинили во всем «русских хакеров», сообщив о том, что РФ затевает кибервойну против Соединенных Штатов.

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