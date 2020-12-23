Разговоры Североатлантического альянса о применении силы против России – это болтовня, дальше которой дело никогда не зайдет. По той простой причине, что и США, и НАТО отлично знают, к каким катастрофическим последствиям может привести война.

Герой Советского Союза генерал Решетников сообщил журналистам, что не верит в возможную войну США и России. Боевые действия между этими странами обязательно приведут к пускам ядерных ракет, поэтому Соединенные Штаты вряд ли смогут сделать что-то, кроме бесконечных разговоров о своей мощи.

Он отметил, что США и Европа хорошо осведомлены о том, каким военным потенциалом обладает Россия. Они знают, что у РФ имеется «карающий меч» на случай любой агрессии, поэтому не будут организовывать никому не нужные авантюры.

101-летний генерал-полковник по-прежнему полон оптимизма и решимости, несмотря на свой преклонный возраст. Он верит в российскую мощь и в то, что она может за себя постоять в любом конфликте.