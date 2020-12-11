Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Переброска в северо-восточные регионы Сирии американских БМП M2A2 Bradley была совсем не случайной. Ее предприняли для того, чтобы предотвратить самоуправство военнослужащих ВС России, которые не хотят согласовывать с контингентом США свои маршруты патрулирования.

Генерал Кеннет Маккензи, который озвучил эту информацию, заявил, что появление на северо-западе Сирии российских военных стало неприятным сюрпризом для американского контингента. Все дело в том, что патрулирование россиян ни с кем не оговаривалось и по сути было односторонней инициативой войск РФ.

Именно по этой причине было принято решение усилить американские подразделения боевыми машинами пехоты и предотвратить повторение несанкционированных действий российских военных.

Вам может понравиться

Морс вместо шампанского и много цитрусовых: россиянам с Covid предложили новогоднюю диету

Россиянам, которые заразились коронавирусом, эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от алкогольных напитков в…

Тело умершей около 6 лет назад женщины обнаружено в квартире в центре Москвы

В одной из квартир дома по ул. Садовой-Самотечной в российской столице было…

Ввоз в России помидоров и яблок из Азербайджана временно под запретом

Неоднократное обнаружение в помидорах и яблоках, поставляемых в РФ из Азербайджана, карантинных…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 11 декабря – ясно, до -2 °C | Подольск: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 11 декабря – ясно, до 4 °C |