Переброска в северо-восточные регионы Сирии американских БМП M2A2 Bradley была совсем не случайной. Ее предприняли для того, чтобы предотвратить самоуправство военнослужащих ВС России, которые не хотят согласовывать с контингентом США свои маршруты патрулирования.

Генерал Кеннет Маккензи, который озвучил эту информацию, заявил, что появление на северо-западе Сирии российских военных стало неприятным сюрпризом для американского контингента. Все дело в том, что патрулирование россиян ни с кем не оговаривалось и по сути было односторонней инициативой войск РФ.

Именно по этой причине было принято решение усилить американские подразделения боевыми машинами пехоты и предотвратить повторение несанкционированных действий российских военных.