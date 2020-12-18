В 1978 году выступавший в Гарвардском университете российский писатель Александр Солженицын заявил, что «самым разительным, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду, является падение мужества». Французский журналист, написавший статью в издании Causeur, назвал эти слова пророческими и отметил, что они сбываются в наше время.

Он заявил, что в последние годы во Франции наблюдается недостаток как коллективного, так и личного мужества. По его мнению, авторитет государства снизился до нуля, а вместо реальной власти оно лишь устраивает периодические «демонстрации жесткости», на которые никто особо не обращает внимания.

Также журналист заметил, что если Солженицын высказывался так в конце 70-х годов минувшего столетия, то сложно представить, какой была бы его реакция на то, что творится сейчас во Франции, где свобода имеет двойные стандарты, а ее границы регулярно пересматриваются в зависимости от позиции СМИ и множества других факторов.