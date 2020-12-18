читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 1978 году выступавший в Гарвардском университете российский писатель Александр Солженицын заявил, что «самым разительным, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду, является падение мужества». Французский журналист, написавший статью в издании Causeur, назвал эти слова пророческими и отметил, что они сбываются в наше время.

Он заявил, что в последние годы во Франции наблюдается недостаток как коллективного, так и личного мужества. По его мнению, авторитет государства снизился до нуля, а вместо реальной власти оно лишь устраивает периодические «демонстрации жесткости», на которые никто особо не обращает внимания.

Также журналист заметил, что если Солженицын высказывался так в конце 70-х годов минувшего столетия, то сложно представить, какой была бы его реакция на то, что творится сейчас во Франции, где свобода имеет двойные стандарты, а ее границы регулярно пересматриваются в зависимости от позиции СМИ и множества других факторов.

Вам может понравиться

Армия Нагорного Карабаха сообщила о пропаже 100 военных в Гадрутском районе

Около ста военнослужащих Армии обороны Арцаха бесследно пропали в районе сел Хцаберд…

Президент РФ Владимир Путин: Россия будет готова к появлению гиперзвукового оружия у США

У России уже имеется гиперзвуковое оружие, аналогов которому нет в мире. А…

Sohu: Россия нашла главные уязвимости в обороне США

Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой назвало одно из главных преимуществ…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – переменная облачность, до 4 °C |