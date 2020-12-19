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Французский политик пригрозил Великобритании началом войны.

Как сообщается, мэр города Булонь-сюр-Мер поинтересовался у Великобритании, желает ли она Фолклендской войны у себя на пороге. Поводом для подобных угроз стал вылов рыбы. Так, у Лондона и Брюсселя из-за выхода англичан из Евросоюза, начался конфликт из-за того, что европейские рыболовные судна имеют доступ к британским водам.

Великобритания решила восстановить суверенитет своей акватории и заявила, что данные территориальные воды Евросоюз не имеет права использовать. Также Лондон заявил о готовности использовать четыре военных корабля для защиты своих интересов в случае, если Брюссель не согласится на их условия.

Соглашение, как отмечается, необходимо заключить до 1 января 2021 года, однако пока что переговоры находятся в тупике.

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