Интернет-издание Avia. Pro сообщает об очередной провокации Североатлантического альянса против России. На этот раз инцидент произошел у сирийского побережья, где французский фрегат немного «поиграл» мускулами в непосредственной близости от морской базы РФ.

Эксперты отмечают, что целью французского боевого корабля было немного подразнить Россию. Все дело в том, что перед самой границей внутренних вод САР фрегат внезапно сменил курс и быстро удалился. Экипаж судна вполне можно понять – Россия неоднократно заявляла о недопустимости подобных провокационных действий. Помимо этого, на базе РФ, расположенной в Тарусе, имеются новейшие виды вооружений, мощь которых французы не пожелали испытывать на себе.

Напомним, что несколько провокаций в море было отмечено в ноябре. Так, эсминец «Джон Маккей» углубился в российские внутренние воды в заливе Петра Великого и был изгнан БПК «Адмирал Виноградов». Тогда США заявляли о попытках обеспечить свободное плавание. Что НАТО будет говорить после столь откровенной провокации со стороны французского фрегата?