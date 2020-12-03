На снимках, которые сделаны уже после войны в Нагорном Карабахе, можно увидеть, что аэропорт азербайджанского города Гянджа абсолютно не получил значимых повреждений при «массированных обстрелах», о которых ранее заявляла Армения. Об этом рассказали журналисты издания «Авиа. Про».

Они вспомнили публикации армянских СМИ, датированные первыми неделями боевого конфликта. Тогда Армения заявляла о том, что аэропорт, на котором предположительно базировались турецкие истребители F-16, полностью уничтожен. В подтверждение этой информации в сети появились и фото, однако теперь становится ясно, что все это выдумка.

Эксперты «Авиа. Про» даже сумели найти оригиналы этих «подтверждающих фотографий». Оказалось, что сделаны они были в луганском аэропорту, что на Украине.

Если же говорить о Гяндже, то город действительно несколько раз подвергался обстрелам со стороны Армении. Однако баллистические ракеты, выпущенные по аэропорту, лишь разрушили жилой дом и повредили городскую инфраструктуру. Это широко освещалось в прессе. Предполагается, что досадный промах оказался ошибкой неопытных военнослужащих, запускавших ракеты.