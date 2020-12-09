Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Forbes привело мнения известных военных экспертов, которые практически в один голос заявляют о возможной войне между Россией и НАТО. В публикации говорится о том, что подавляющее большинство этих специалистов много лет изучают отношения между РФ и США, поэтому это не просто паника, а взвешенный прогноз.

В статье упоминается и о том, что конфликт между Западом и Россией был спровоцирован еще 6 лет назад. Именно тогда в ответ на присоединение Крыма РФ была наказана исключением из «большой восьмерки» и санкциями.

С тех самых пор силы Североатлантического альянса все ближе подбираются к российским рубежам. Что не может не раздражать РФ и не вынуждать ее предпринимать вполне адекватные ответные меры. Но от всего этого отношения между НАТО и Россией лучше не становятся.

Усугубил противостояние и Йенс Столтенберг, который заявил об усилении присутствия Трансатлантического блока в Черном море. Он заявил, что Россия – это главная угроза для НАТО.

Эксперты заявляют о том, что со времен развала Советского Союза, вместе с которым канула, казалось, в вечность «холодная война», отношение между НАТО и РФ никогда не были так напряжены. Осложняет нынешнюю ситуацию и тот факт, что обе стороны в случае начала военных столкновений могут обменяться ядерными ударами. Что приведет к катастрофе для всей планеты.

Вам может понравиться

В Пентагоне заявили, что Китай сравняется с США по военной мощи

Через 15 лет Китай «догонит» Соединенные Штаты по военной мощи, а еще…

Кедми выявил факты, свидетельствующие о приближении гражданской войны в США

Политолог из Израиля Яков Кедми заявил, что США еще никогда не были…

Париж: демонстрация против жестокости полиции вылилась в насилие и беспорядки

Во время беспорядков, произошедших в субботу в Париже и других городах Франции,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 декабря – ясно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 9 декабря – ясно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 декабря – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 декабря – небольшая облачность, до -5 °C | Королев: погода, 9 декабря – ясно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 декабря – ясно, до -5 °C | Армавир: погода, 9 декабря – переменная облачность, до 5 °C |