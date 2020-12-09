Издание Forbes привело мнения известных военных экспертов, которые практически в один голос заявляют о возможной войне между Россией и НАТО. В публикации говорится о том, что подавляющее большинство этих специалистов много лет изучают отношения между РФ и США, поэтому это не просто паника, а взвешенный прогноз.

В статье упоминается и о том, что конфликт между Западом и Россией был спровоцирован еще 6 лет назад. Именно тогда в ответ на присоединение Крыма РФ была наказана исключением из «большой восьмерки» и санкциями.

С тех самых пор силы Североатлантического альянса все ближе подбираются к российским рубежам. Что не может не раздражать РФ и не вынуждать ее предпринимать вполне адекватные ответные меры. Но от всего этого отношения между НАТО и Россией лучше не становятся.

Усугубил противостояние и Йенс Столтенберг, который заявил об усилении присутствия Трансатлантического блока в Черном море. Он заявил, что Россия – это главная угроза для НАТО.

Эксперты заявляют о том, что со времен развала Советского Союза, вместе с которым канула, казалось, в вечность «холодная война», отношение между НАТО и РФ никогда не были так напряжены. Осложняет нынешнюю ситуацию и тот факт, что обе стороны в случае начала военных столкновений могут обменяться ядерными ударами. Что приведет к катастрофе для всей планеты.