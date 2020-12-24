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Финские биологи, которые проводят исследования в Кении, обнаружили ранее неизвестный вид древесных даманов. Эти дальние родственники слонов по внешнему виду больше похожи на морских свинок и очень громко поют.

Именно пение является основной особенностью вновь открытого вида. Зверьки издают крики, громкость которых иногда превышает сто децибел. При этом они весьма выносливы и могут распевать свои песни в течение 8-10 минут.

Ученые заявляют, что помимо громкого крика-пения даманы ничем не отличаются от других своих сородичей. Поэтому нельзя отнести их к новому виду или дать название их популяции. Однако в будущем это станет возможным, так как биологи намерены узнать о них как можно больше. Пока они предполагают, что песни – это способ привлечение самок самцами.

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