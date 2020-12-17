Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны носить маски во время семейных встреч на Рождество.

В нем говорится, что мир находится в «высоком риске» новой волны коронавирусной инфекции в начале 2021 года, поскольку распространение Covid-19 остается высоким.

В странах Европейского континента ежедневно регистрируются тысячи случаев заболевания и сотни смертей.

Германия была среди стран, ужесточивших ограничения в среду, закрыв школы и второстепенные предприятия.

Между тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первая вакцина против Covid будет разрешена к использованию в течение недели.

Фон дер Ляйен сообщила Европейскому парламенту, что вакцина Pfizer / BioNTech, разработанная в Германии, будет немедленно внедрена в странах ЕС, более чем на неделю раньше, чем планировалось изначально.

Что говорит ВОЗ?

«Уязвимым людям и пожилым друзьям или родственникам может быть очень трудно попросить близких людей физически держаться подальше, независимо от ситуации. Подумайте, что могут чувствовать другие, и с какими трудными решениями им придется столкнуться».

В заявлении также содержится призыв к людям избегать переполненного общественного транспорта и предлагается странам, в которых есть горнолыжные курорты, принять меры по их адаптации, чтобы избежать скопления людей в лыжный сезон.

Программа COVAX Всемирной организации здравоохранения – это основная глобальная схема вакцинации людей в странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру от коронавируса.

Ее цель – доставить к концу 2021 года не менее двух миллиардов доз вакцины, чтобы охватить 20 процентов наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем доходов, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке.

Но организаторы программы говорят, что она борется с нехваткой средств, рисками поставок и сложными договорными соглашениями, которые могут сделать невозможным достижение ее целей.

«Риск неудачи в создании успешного центра COVAX очень высок», – говорится во внутреннем отчете правлению Gavi, альянса правительств, фармацевтических компаний, благотворительных и международных организаций, организующего глобальные кампании вакцинации.

В одном из документов говорится, что из-за отказа учреждения люди в бедных странах могут остаться без доступа к вакцинам против Covid-19 до 2024 года.

Жесткий локдаун в Германии. Какие новые меры принимает Германия и почему именно сейчас?

Только основные предприятия, такие как супермаркеты и банки, смогут оставаться открытыми в условиях нового карантина в Германии, который будет действовать до 10 января.

В Рождество ожидается небольшое смягчение: в одной семье будет разрешено разместить до четырех близких членов семьи.

Рестораны, бары и развлекательные центры были закрыты с ноября, а в некоторых районах страны были введены собственные блокировки.

Парикмахерские относятся к числу предприятий, которые должны быть закрыты, в то время как употребление алкоголя в общественных местах, например, в популярных пабах, запрещено. Компаниям настоятельно рекомендуется разрешить сотрудникам работать из дома.

952 новых смертельных случая и 27 728 случаев заболевания, объявленные в среду, являются новым пиком пандемии в Германии, но могут охватывать цифры, которые не были включены в статистику предыдущих дней.

Лотар Вилер, глава немецкого института Роберта Коха, который наблюдает за реакцией на Covid-19, сказал, что ситуация «серьезнее, чем когда-либо».

Deutsche Welle сообщила, что, хотя количество случаев заболевания среди молодого населения снижается, они все еще растут среди пожилых людей, которые с большей вероятностью будут страдать от более серьезных проблем из-за вируса.

Сообщается, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии достигло критического уровня.

Объявляя о новых мерах на выходных, канцлер Ангела Меркель заявила, что «облегченная блокировка», начатая в ноябре, не сделала достаточно для того, чтобы взять вирус под контроль.

Цифры особенно шокируют, поскольку в первые месяцы пандемии Германия преуспела в преодолении кризиса больше, чем многие другие европейские страны.

Другие страны Европы

Официальные лица в Италии говорят, что страна приближается к максимальному числу погибших со времен Второй мировой войны. Консультанты по вопросам здравоохранения говорят, что страна, в которой зарегистрировано самое большое количество смертей в Европе, должна заблокировать крупные города на период Рождества.

Франция заменяет вторую национальную изоляцию на комендантский час с 20:00 до 6:00. Людей не будут выпускать из дома в эти часы без разрешения. Бары и рестораны будут закрыты как минимум до 20 января.

Уровень инфицирования во Франции резко снизился после пика второй волны в прошлом месяце. Но ученые предупреждают о риске третьей волны заражения, если люди ослабят бдительность во время рождественских и новогодних праздников.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал недавний рост инфекций самым «тревожным» и сказал, что правительству, возможно, потребуется «ужесточить» ограничения на рождественские праздники.

В настоящее время Нидерланды находятся под пятинедельной изоляцией, что является самым строгим комплексом мер, объявленных в стране с начала пандемии. Ограничения будут немного ослаблены на три дня после Рождества.

В Великобритании Лондон вводит в среду самый высокий уровень правил изоляции в Англии. Пабы и рестораны должны быть закрыты, за исключением еды на вынос и доставки, а закрытые развлекательные заведения должны оставаться закрытыми.

Литва находится в карантине с запретом на несущественное перемещение между городами. Также запрещены контакты между отдельными домохозяйствами.

Австрия планирует изложить свои планы на Рождество, включая расширение правил ношения масок в помещении и ограничения на встречи между домохозяйствами.

Дания расширяет свою «частичную изоляцию» на всю страну, при этом такие места, как рестораны и спортивные центры, закрываются во всех областях.

Таким образом, практически все Европейские страны будут праздновать приближающееся Рождество в условиях максимальной изоляции.