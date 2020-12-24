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Исмаил Демир, возглавляющий Директорат оборонной промышленности Турции, заявил, что компании страны, ранее заключившие контракт с Lockheed Martin на поставку комплектующих для истребителей F-35, продолжают сотрудничество с ней. Несмотря на то, что США совсем недавно ввели против Анкары санкции за покупку и испытания российских ЗРК С-400.

По словам Демира, американская компания Lockheed Martin таким образом нарушает действующее законодательство Соединенных Штатов. Политик считает, что турецкие компании нашли лазейку в юридических аспектах введения санкций и поэтому продолжают поставлять комплектующие на вполне законных основаниях.

Напомним, что покупка Турцией С-400 привела США в ярость. До такой степени, что они сперва отключили Анкару от программы F-35 и передали предназначенные для нее истребители Греции, а затем ввели санкции. При этом Турция потеряла право получить даже те самолеты, которые уже были собраны на ее же предприятиях.

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