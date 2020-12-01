Стремительное распространение коронавируса в Турции вынудило власти страны ввести ограничительные меры, распоряжение о которых уже подписал президент Тайип Эрдоган. Согласно этому документу, в выходные дни всем гражданам Турции придется оставаться дома без возможности выйти на улицу.

Помимо этого, введены ограничения на поездки в общественном транспорте. Так, пожилых людей, которым уже исполнилось 65 лет, а также молодежь до 20 лет не будут пускать в городские автобусы и иные транспортные средства. Попасть в торговый центр можно будет только при наличии специального пропуска.

Кроме того, в будние дни в Турции вводится комендантский час. С 21:00 и до 5 часов утра гражданам запрещается выходить из дома. Полностью закрываются рестораны, которые теперь могут лишь доставлять еду на дом.