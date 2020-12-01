читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стремительное распространение коронавируса в Турции вынудило власти страны ввести ограничительные меры, распоряжение о которых уже подписал президент Тайип Эрдоган. Согласно этому документу, в выходные дни всем гражданам Турции придется оставаться дома без возможности выйти на улицу.

Помимо этого, введены ограничения на поездки в общественном транспорте. Так, пожилых людей, которым уже исполнилось 65 лет, а также молодежь до 20 лет не будут пускать в городские автобусы и иные транспортные средства. Попасть в торговый центр можно будет только при наличии специального пропуска.

Кроме того, в будние дни в Турции вводится комендантский час. С 21:00 и до 5 часов утра гражданам запрещается выходить из дома. Полностью закрываются рестораны, которые теперь могут лишь доставлять еду на дом.

Вам может понравиться

Азербайджанская армия заняла Лачинский район Нагорного Карабаха

Лачинский район Нагорного Карабаха стал последним в списке регионов, переданных Азербайджану в…

Города Московской области начали украшать к новогодним праздникам

На территории Подмосковья многие города уже стали подготавливать к грядущим новогодним праздникам,…

Отдыхавший в Крыму турист заказал вертолет за 200 тысяч рублей ради еды из McDonald’s

Любовь к гамбургерам и картошке «фри» иногда заставляет людей делать поистине безумные…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 1 декабря – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Королев: погода, 1 декабря – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 1 декабря – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 1 декабря – облачно с прояснениями, до 7 °C |