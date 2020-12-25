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На своей ежегодной пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган «хвостом не виляет», а является человеком, который в любых обстоятельствах держит данное им слово. Президент Турции ответил на это высказывание.

Эрдоган заявил, что все, сказанное Путиным в его адрес, относится и к нему самому. По словам турецкого лидера, он понял, что российский президент – человек слова, уже в первые минуты знакомства с ним.

Напомним, что ранее Эрдоган также заявлял, что грамотный подход Владимира Путина к решению проблемы конфликта в Нагорном Карабахе позволил ему прекратить войну, а также ввести свои миротворческие соединения на территорию НКР. Турецкий президент также отметил, что не может «отбросить подходы господина Путина».

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