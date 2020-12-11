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Александр Горелов, эпидемиолог из РФ, во время беседы с журналистами «Ленты.ру» назвал наиболее опасную группу людей, распространяющих COVID-19 в РФ.

Речь идет о зараженных людях, находящихся в закрытых пространствах с низким уровнем вентиляции и отсутствием обеззараживающих средств. Они также не соблюдают социальной дистанции и не носят медицинские маски. В качестве примера подобной обстановки можно указать общественный транспорт. Горелов уверен, что носитель инфекции превращается в суперраспространителя не из-за свойств своего организма, а условий, в которых он оказался.

Согласно словам эксперта, эти люди отказываются соблюдать основное правило при пандемии – в случае заражения необходимо сидеть дома. Если больной все время кашляет, то риск подхватить инфекцию от него значительно увеличивается. Однако в закрытом помещении заразиться можно даже от бессимптомного носителя вируса, если долго контактировать с ним.

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