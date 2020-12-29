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Российские эксперты сообщили, что в 2020 году был отмечен рост числа опасных природных явлений.

Как сообщается, увеличение количества подобных ситуаций, в свою очередь, привело и к росту ущерба. В качестве примеров приводятся январь и февраль этого года, которые были аномально тёплыми, весьма высокие температуры в Якутии и пожары в тундре, что в целом является для подобных территорий редкостью. Отмечаются также такие явления, как тайфуны в Приморском крае, ледяной дождь во Владивостоке, и другие.

Указывается, что в целом в России за последние 20 лет количество опасных погодных явлений удвоилось, и на снижение тенденции рассчитывать не стоит. Практически все подобные явления, за исключением цунами, связаны с глобальным потеплением.

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