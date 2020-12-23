Американский план по захвату мира и обретению господства в воздухе вполне может провалиться еще до начала реализации. Все дело в том, что ВВС США внезапно столкнулись с жестким дефицитом кадров. В настоящий момент в авиации служат лишь 18 900 пилотов, хотя по плану их должно было быть 21 000.

Обо всем этом рассказал Чарльз Браун, возглавляющий штаб американских ВВС. Он отметил, что вероятные противники Соединенных Штатов стремительно наращивают свой боевой потенциал, а в США тем временем возникла проблема с квалифицированными пилотами. Которую нужно как можно быстрее решать, чтобы не утратить позиции.

Военные эксперты уверены, что нехватка пилотов является виной самих ВВС США. Вполне вероятно, они не способны заинтересовать военнослужащих идти в авиацию. Эта сфера связанная с весьма высокими рисками, поэтому многие выбирают более спокойные и безопасные направления деятельности.