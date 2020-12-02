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Пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН поведала о новой технологии, позволяющий получать ингибитор, способствующий эффективному замедлению коррозийных процессов. Новое вещество, создаваемое посредством этой технологии, дает возможность существенно продлевать срок службы изделий из металла.

Ведущий научный сотрудник Федор Чаусов рассказал, что применение ингибиторов – это далеко не новая практика. Однако в последние десятилетия они в большинстве своем не демонстрируют требуемой эффективности и не защищают металл от коррозии должным образом. Проблема, по мнению эксперта, кроется в применении устаревшей технологии.

Чаусов сообщил, что для получения ингибитора смешивали молекулы лиганда и атомы металлов. Предполагалось, что в результате должны были получиться требуемые молекулы, готовые обеспечивать защиту от коррозии. Но на самом деле, все было не так.

Именно поэтому УдмФИЦ УрО РАН разработал новую технологию, которая базируется на постоянном контроле состояния молекулы лиганда. Это дает возможность получать ингибиторы высокого качества, демонстрирующие отличную эффективность защиты металлов от коррозийных процессов.

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