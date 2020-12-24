На днях Россия провела испытания стратегического ракетоносца Ту-95 в связке с беспилотным аппаратом «Охотник». Такой необычный тандем заинтересовал американских экспертов, которые попытались выяснить, какие задачи он сможет решать.

Авторы издания Forbes, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», рассказали о том, что практически невидимый для ПВО беспилотный аппарат может быть очень полезен стратегическому бомбардировщику. Так, он легко обнаружит системы обороны потенциального противника, передаст информацию о них Ту-95, а затем сможет отвлечь от ракетоносца внимание средств ПВО.

Кроме того, БПЛА поможет корректировать положение перемещающихся целей. Если уже после взлета бомбардировщика координаты мишени изменятся, «Охотник» найдет ее и уточнит данные для нанесения удара.