читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях Россия провела испытания стратегического ракетоносца Ту-95 в связке с беспилотным аппаратом «Охотник». Такой необычный тандем заинтересовал американских экспертов, которые попытались выяснить, какие задачи он сможет решать.

Авторы издания Forbes, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», рассказали о том, что практически невидимый для ПВО беспилотный аппарат может быть очень полезен стратегическому бомбардировщику. Так, он легко обнаружит системы обороны потенциального противника, передаст информацию о них Ту-95, а затем сможет отвлечь от ракетоносца внимание средств ПВО.

Кроме того, БПЛА поможет корректировать положение перемещающихся целей. Если уже после взлета бомбардировщика координаты мишени изменятся, «Охотник» найдет ее и уточнит данные для нанесения удара.

Вам может понравиться

Сенатор Алексей Пушков перечислил три невыполнимых условия для сближения РФ с Западом

Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны, которые постоянно рассказывают о возможности…

Российский эксперт Олег Бондаренко довел депутата ВР Украины до истерики

Российский политолог Олег Бондаренко оскорбил чувства представительницы украинского парламента Ольги Василевской-Смаглюк. Его…

Sohu: корабли НАТО в Черном море ждет неприятный сюрприз от России

Ранее сообщалось, что Россия намерена запустить инновационную систему, которая будет отслеживать ситуацию…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C |