Военный эксперт Юрий Кнутов предполагает, что в ближайшее время может начаться война между США и Ираном. На это уже даже не косвенно указывает тот факт, что в Персидский залив стягиваются подводные лодки и ракетные эсминцы ВМС США, а над акваторией то и дело кружат заправщики, которые «подвозят» топливо американским истребителям.

В своем интервью для СМИ Кнутов выдвинул версию, что администрация нынешнего президента Дональда Трампа вполне может захотеть отдать «последний салют», нанеся удар по Ирану. Кроме того, нельзя исключать и вариант, при котором приказ начать боевые действия поступит от вновь избранного главы государства Джо Байдена.

Эксперт уверен, что в любом случае Ирану необходимо быть готовым к возможному нападению. Впрочем, после убийства физика-ядерщика Тегеран и так находится в полной боевой готовности.

По одному из сценариев, расписанному Кнутовым важную роль в начале войны сыграет главный союзник США – Израиль. Эксперт считает, что Тель-Авив может нанести удар, чтобы спровоцировать Сирию, которая способна отреагировать и моментально уничтожить израильский самолет. После этого США атакуют САР, на территории которой воюет много добровольцев из Ирана. В этом случае миновать войны уже не удастся.