Капитан первого ранга Василий Дандыкин считает, что США были ошарашены тем, как Россия сумела быстро оправиться после опустошения, вызванного развалом Советского Союза. Сейчас РФ стремительно наращивает военный потенциал и особенно хорошо это видно на примере ВМФ. Именно поэтому Соединенные Штаты видят в ней наиболее опасную угрозу для себя.

Эксперт рассказал, что российские боевые корабли уже сейчас наводят ужас на потенциального противника. Но в ближайшее время ВМФ пополнится сразу шестью корветами от Амурского судостроительного завода. Эти боевые корабли будут оснащаться ракетами «Циркон» преодолевшими скорость звука и способными решать разноплановые задачи.

Соединенные Штаты почти 3 десятилетия мирно почивали на лаврах, считая, что господство на море принадлежит им безоговорочно. Однако последние события показывают, что ситуация меняется. Россия стремительно восстановила и продолжает наращивать свой флот, что не может нравиться американцам.