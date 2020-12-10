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Диетолог Алексей Ковальков предупредил людей, поставивших вакцину от коронавируса, о том, что им нельзя употреблять алкоголь в течение некоторого времени после прививки.

Согласно его заявлению, если они выпили алкоголь, в особенности водку, в течение 42 дней после того, как им была поставлена прививка, то «она на этом и закончилась». Также Ковальков указал на то, что близятся новогодние праздники, а Россия считается страной, где пьёт довольно много людей.

В итоге диетолог опасается того, что люди, поставившие вакцину, несмотря на запрет употреблять алкоголь, не смогут сдержаться. После этого они начнут говорить, что вакцина неэффективна, что является неправдой. Вакцина, как подчеркнул врач, работает, но она не совместима с алкоголем на протяжении 42-х дней.

Впрочем, Ковальков отметил, что бокал шампанского в новогоднюю ночь позволить себе можно, но не более.

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