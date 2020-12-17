Автор Телеграм-канала Astra Militarum Комиссар Яррик уверен, что главной целью последних высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна является дискредитация миротворцев из РФ. Он написал, что главе правительства выгодно возложить на Россию свою вину в появлении целого ряда эксклавов на территории Нагорного Карабаха.

Пашинян действительно уже несколько раз упоминал миротворцев в своих заявлениях. Сперва он высказывался в том духе, что российские военные ничего не делают, чтобы предотвратить столкновение в Гадрутском районе, где азербайджанские войска пытались захватить два армянских села. Когда миротворцы все же разрядили ситуацию, премьер-министр выдал дезинформацию о попадании миротворцев в окружение. Которая практически сразу была отвергнута Минобороны РФ.

Яррик считает, что Пашиняну и приближенному к нему кругу лиц выгодно оставить эксклавы в нескольких районах Карабаха для того, чтобы в дальнейшем осуществлять провокации и разжигать новый межнациональный конфликт. Между тем, обязанностью российских миротворцев является лишь наблюдение за ситуацией и фиксация нарушений. А делить территории и выводить со ставшей чужой земли армянские войска – это задача Еревана.